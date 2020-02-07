Приштина, , 22:42 — REGNUM 7 февраля премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что его правительство не будет пренебрегать диалогом с Сербией, но не будет и ускорять его.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано премьер-министром в ходе визита в Печский муниципалитет края, пострадавший от ураганного ветра 4 февраля.

«Мы в принципе выступаем за добрососедские отношения и хорошие двусторонние отношения в европейском духе, мы выступаем за принципиальный тщательно подготовленный диалог, в чем нас поддерживают западные политики и дипломаты — как в Брюсселе, так и в Вашингтоне. В ближайшие дни приоритетом для нашего правительства будет подготовка бюджета на 2020 год и реализация правительственной программы, которая была определена при заключении коалиционного соглашения. Мы не пренебрегаем диалогом, и не должны затягивать его, но не должны и спешить», — заявил Курти.

Читайте ранее в этом сюжете: Для властей Косово договор с Белградом – только бумага