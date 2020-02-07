Луганск, , 22:27 — REGNUM Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли и ещё четверо получили ранения 7 февраля в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством полковника Дмитрия Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины населенного пункта Золотое-5», — приводит его слова «Луганский информационный центр».

Осадчий уточнил, что раненые военнослужащие были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Информация о возможных пострадавших среди мирного населения и разрушениях в настоящее время уточняется.