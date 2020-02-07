Рим, , 22:17 — REGNUM Дональд Трамп — образец политика для итальянской правоцентристской оппозиции, заявила в пятницу, 7 февраля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Мелони находится в США, куда была приглашена на «национальный молитвенный завтрак» — единственной из лидеров итальянских партий.

Наблюдатели допускают, что приглашая не Маттео Сальвини, а именно Мелони, рейтинг которой за последний год вырос втрое до 12%, американские республиканцы дают понять, кого они видят своим основным будущим идеологическим партнером в Италии.