Сочи, Краснодарский край, , 22:14 — REGNUM В Сочи завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые начались накануне, 6 февраля, и продолжались сегодня, 7 февраля.

Итоги переговоров коротко подвел один из их участников вице-премьер Дмитрий Козак.

По словам Козака, переговоры в целом были позитивными. Стороны договорились, что Россия будет поставлять в Белоруссию газ на тех же условиях, что и в 2019 году.

Что касается нефти, то она будет поставляться в Белоруссию исключительно на коммерческих условиях и без каких-либо скидок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения переговоров не стал общаться с прессой и спешно улетел в Минск.