Сочи, Краснодарский край, , 22:12 — REGNUM Поставки российской нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях. Об этом по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

«Сегодня была запросная позиция [белорусской стороны] по предоставлению скидок. Это означает, что мы должны вводить государственное регулирование нефтяного рынка, чего мы сделать не сможем», — сказал Козак.

«Мы не можем постоянно менять правила игры. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании. Поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договорённостей между потребителями Белоруссии и нашими нефтяными компаниями», — сообщил вице-премьер.

Напомним, темой переговоров в Сочи являлась интеграция в рамках Союзного государства и достижение договорённостей по поводу условий поставок российских углеводородов в Белоруссию в 2020 году.