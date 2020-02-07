Сочи, Краснодарский край, , 22:09 — REGNUM Российская Федерация не может предоставить Белоруссии какие-либо скидки на нефть, так как это бы означало введение в РФ государственного регулирования нефтяной отрасли. Об этом сегодня, 7 февраля, по итогам российско-белорусских переговоров заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

По его словам, со стороны Белоруссии на переговорах была запросная позиция о предоставлении скидок на российскую нефть.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка. Что мы сделать не сможем. Меняя постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании», — пояснил Козак.

При этом он добавил, что российские власти будут способствовать тому, чтобы Белоруссия смогла сотрудничать с российскими нефтяными компаниями.