Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Американский президент назвал «ужасным» поступок Пелоси, к тому же она сделала то, чего делать не разрешается — уничтожила официальный документ.

Трамп «Содеянное ею незаконно. Она нарушила закон».

Читайте также: На Пелоси подадут жалобу за клочки доклада Трампа

Напомним, скандальная акция Пелоси, которая демонстративно разорвала копию текста речи Трампа в Конгрессе, вызвала осуждение республиканцев. Они даже попытались принять резолюцию в палате представителей, осуждающую этот поступок.

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы не дали палате представителей осудить Пелоси за её демарш