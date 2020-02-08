Тегеран, , 07:30 — REGNUM Глава администрации президента Исламской республики Иран (ИРИ) Махмуд Ваези после заседания Административного совета провинции Голестан рассказал журналистам, что Европейский Союз заинтересован в расширении политических связей с Ираном и сохранении приверженности принципам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), однако страны находятся под мощным давлением США, сообщило иранское агентство IRNA 7 февраля.

Кроме того, чиновник отметил, что координатор ЕС в ходе недавнего визита в Тегеран на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани подтвердил данную позицию, заявив, что СВПД является базовым документом для развития диалога между государствами в позитивном ключе.

Глава администрации также напомнил о реакции европейских государств на осуществление 5-го шага Ирана по сокращению обязательство в рамках ядерной сделки.

«Европейцы поначалу были разгневаны по поводу запуска пятого шага Ирана по сокращению некоторых ограничений на обогащение урана, однако нам удалось найти общий язык и наладить диалог», — сообщил Ваези.