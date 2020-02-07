Сочи, Краснодарский край, , 22:01 — REGNUM Российская Федерация сохранит в 2020 году условия поставки газа в Белоруссию такими же, как они были в 2019 году. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи на высшем уровне.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне прибыл в Сочи, где состоялись его двухдневные переговоры с российским лидером.

Стороны обсуждали дальнейшее взаимодействие Москвы и Минска, в том числе в нефтегазовой сфере.