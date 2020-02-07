Вашингтон, 7 февраля 2020, 21:45 — REGNUM Демократы отчаялись разобраться с тем, кто победил у них на кокусах (предвыборное партсобрание) в штате Айова, написал 7 февраля американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Президент отметил, что демократы только зря потратили деньги, собранные для предвыборной кампании — речь идёт о миллионах долларов. Глава Штатов добавил:
Напомним, в Айове по итогам кокусов демократы не смогли назвать победителя: во время подсчёта у них произошёл технический сбой, который не был вызван вмешательством. У республиканцев победу одержал Трамп.
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