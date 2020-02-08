Тегеран, , 07:25 — REGNUM По словам главы судебной власти Ирана Ибрагима Раиси, присутствие Вооруженных сил Исламской республики Иран в Ближневосточном регионе «не даст американцам спокойно спать». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 февраля.

Обращаясь к вооруженным силам на церемонии, Раиси заявил, что демонстрация боевого духа и мощи солдат была продемонстрирована на похоронах генерала Касема Сулеймани и в ходе проведённых атак на военные базы противника в Ираке.

«Эти два события продемонстрировали истинный авторитет наших вооруженных сил среди широких слоёв населения», — отметил глава судебной власти.

Кроме того, Раиси подчеркнул, что Персидский залив навсегда должен стать безопасным для «великой нации Ирана».

«Если США захотят что-то сделать против Ирана и Вашингтон своей агрессией и разрушительными действиями будет представлять угрозу в районе Персидского залива, то они столкнутся с нашими вооруженными силами, армией и Корпусом стражей исламской революции (КСИР)», — заявил Раиси.