Екатеринбург, , 21:43 — REGNUM Могила легендарного советского разведчика Николая Кузнецова должна быть на Урале. Такого мнения придерживаются свердловчане, которые активно выражают своё возмущение в соцсетях по поводу отказа властей Львова выдать его прах родственникам.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») написал в своём Facebook, что солидарен с мнением, которого придерживаются родственники Николая Ивановича. Его нужно перезахоронить.

«Например, потому, что правоохранители Львова не хотят защищать захоронение на Лычаковском кладбище от вандалов», — объяснил он свою позицию.

Депутат не одинок в своём мнении. Один из уральцев в комментариях к его записи написал, что эта мысль дельная, и отметил, что вывез бы в Россию все памятники воинам из тех стран, которые «считают себя угнетёнными», и ставил «на Мамаевом кургане, например».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля власти Львова отказались выдать родственникам прах Николая Кузнецова. Наследники бандеровцев пытаются сделать останки предметом торга, прикрываясь при этом заботой о гражданах Украины, находящихся в России «в плену».

Читайте ранее в этом сюжете: К судьбе останков разведчика Николая Кузнецова подключат МИД России