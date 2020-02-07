Сочи, Краснодарский край, , 21:42 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что поставки российской нефти в Белоруссию продолжаться на полностью коммерческих условиях и Москва не будет давать Минску никаких скидок. Об этом Козак заявил журналистам сегодня, 7 февраля, по итогам переговоров в Сочи.

«Поставки нефти в Белоруссию продолжатся на коммерческих условиях, мы не сможем предоставить скидок», — сказал вице-премьер России.

Напомним, что российско-белорусский контракт на поставки нефти истек 31 декабря 2019 года. Минск и далее хотел получать российскую нефть с существенной скидкой, но Москва увязала предоставление льгот с углубление интеграции. Белоруссия на это не пошла.