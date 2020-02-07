Каракас, , 21:39 — REGNUM Амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами общества, заявил 7 февраля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с представителями «круглого стола национального диалога» Венесуэлы.

Встреча прошла в столице Венесуэлы Каракасе, куда глава российского МИД прибыл с официальным визитом.

«Уверены, что амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами всего общества. Мы рассчитываем, что у вас будет общий подход к согласованию нового состава национального избирательного совета и подготовке к выборам в национальную ассамблею в 2020 году», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел РФ, выступая в Венесуэле, подчеркнул, что силовая смена законной власти в стране неприемлема, как бы этого ни хотелось некоторым политикам и их зарубежным покровителям.

При этом Сергей Лавров отметил, что попытки устроить госпереворот в Венесуэле сопровождаются санкциями США, направленными на разрушение социального обеспечения народа Венесуэлы, что является возмутительным.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не оставляет попыток сместить законное правительство Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро и заменить его своим ставленником Хуаном Гуаидо, которого Белый дом и его сателлиты почему-то признали «законным президентом».

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