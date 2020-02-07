Сочи, Краснодарский край, , 21:30 — REGNUM В Сочи завершился второй раунд переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после того, как главы государств поиграли в хоккей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались», — сказал Путин перед продолжением переговоров.

Напомним, что Лукашенко прилетел в Сочи ещё накануне. Лидеры России и Белоруссии несколько часов разговаривали тет-а-тет.

При этом часть российской делегации не смогла вовремя добраться в Сочи из-за плохих погодных условий — самолет с участниками российской делегации приземлился в Минеральных Водах.

Тогда Путин и Лукашенко решили сделать перерыв и сыграли в хоккей. После того, как участники российской делегации добрались до Сочи, переговоры были продолжены.

Всего второй раунд переговоров продлился чуть более двух часов.