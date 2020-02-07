Москва, , 21:30 — REGNUM Судьбой останков легендарного советского разведчика Николая Кузнецова может заняться МИД России. Депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») намерен обратиться к главе МИД Сергею Лаврову.

Как он написал у себя в Facebook, обращение по этому поводу будет уже повторным. Он обратится к Лаврову в понедельник, 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Львова отказались выдать родственникам останки Николая Кузнецова. Глава горадминистрации Андрей Садовый увязал данный вопрос с возвращением граждан Украины, которые находятся «в российском плену». Попытки наследников пособников фашистов сделать останки предметом торга вызвали бурю возмущения на Урале и в России.

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