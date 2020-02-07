Краснодар, , 20:45 — REGNUM После перерыва на игру в хоккей Владимир Путин и Александр Лукашенко возобновили переговоры об интеграции в Союзном государстве и поставках российских углеводородов в Белоруссию. Сегодня, 7 февраля, они уже провели встречу наедине и теперь продолжат обсуждение непростых вопросов в составе делегаций.

Российская делегация опоздала на переговоры: из-за непогоды в московском аэропорту был задержан рейс в Сочи. Однако лидеры Союзного государства не теряли времени даром и «подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня», затронув также историю союзного строительства и ситуацию вокруг так и не достроенного за 20 лет Союзного государства.

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В хоккей Путин и Лукашенко играли в одной команде, а члены делегаций наблюдали за состязанием со зрительских трибун спортивно-культурного комплекса «Галактика». После матча президент России предложил коллеге познакомиться с членами нового состава российского правительства.

Лукашенко в ответ сказал, что «уже хорошо познакомился» с ними, отметив: «Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал».

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«Это зря, надо помнить только хорошее», — с юмором продолжил Путин.

Лукашенко также заметил, сообщает «РИА Новости», что три тайма было отыграно на хоккейной площадке, не считая первого раунда переговоров. Белорусский лидер сказал: «У нас уже пятый тайм сегодня, так что мы плодотворно сегодня поработали, и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами правительства нового».

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