Тегеран, , 21:06 — REGNUM 7 февраля главный советник Верховного лидера Исламской Республики Иран (ИРИ) по международным делам Али Акбар Велаяти заявил в интервью изданию Khamemeni. ir, что американский план «сделки века» является политическим самоубийством президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам советника, перед американским президентом стояло несколько задач, главная из которых состояла в поэтапной оккупации всей Палестины.

«Махмуд Аббас, ХАМАС, а также движение исламского джихада в Палестине отвергли американский план, что свидетельствует о достижения понимания среди палестинцев, что они не достигнут никакого успеха путем переговоров, поэтому сопротивление является единственным способом продвинуться в этом вопросе», — отметил Велаяти.

Напомним, что администрация США обнародовала свой план по ближневосточному урегулированию в конце января 2020 г. «Сделка века» была широко осуждена мусульманскими странами как вопиющее нарушение прав палестинского народа. 4 февраля ЕС также отверг план в своём заявлении.