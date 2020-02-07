Москва, , 20:43 — REGNUM Мировой порядок, который якобы перестраивает Россия, позволяет США применять право сильного вместо международных норм, заявил российский политик Алексей Пушков в ответ на заявление главы Пентагона Марка Эспера о стремлении России и Китая изменить существующий миропорядок.

Об этом Пушков сообщил 7 февраля на своей странице в Twitter.

По словам Эспера, в стремлении поменять мировой порядок Россия нарушает суверенитет других государств и осуществляет кибероперации, а Китай «навязывает» свой проект «Один пояс — один путь».

«Министр обороны США Эспер обвинил Россию в стремлении переписать «мировой порядок». Тот, при котором США оккупировали Ирак, разбомбили Ливию, наносили удары по Югославии, пытаются санкциями задушить Венесуэлу и вводят право сильного вместо Устава ООН. «Мир по-американски» изжил себя», — написал Алексей Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеполитические заявления военного ведомства США основаны на голословных обвинениях России в «хакерских атаках» и стремлении Белого дома использовать методы, которые всем остальным применять было бы запрещено.

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