Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Решение об увольнении давшего показания против американского президента Дональда Трампа полковника Совета национальной безопасности США Александера Виндмана будет принято, сообщил 7 февраля журналистам глава Штатов.

Трамп «Я недоволен им. Думаете, что я должен быть им доволен? Нет. Это решение будет принято».

Напомним, Виндман на процессе по импичменту Трампу дал против президента показания. Он заявил, что Трамп оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, требуя от него запустить расследование деятельности Хантера Байдена на Украине. Этот тезис напрямую противоречит версии защиты Трампа и согласуется с позицией обвинения.

Импичмент не состоялся. Однако данные о показаниях Виндмана попали в СМИ, которые сообщили, что чиновника уволят через процедуру сокращения, которое якобы начинается в СНБ.

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