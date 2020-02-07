Екатеринбург, , 21:21 — REGNUM В Свердловской области с возмущением отнеслись к решению властей Львова сделать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова предметом торга с Россией. Своё возмущение граждане выражают на форумах и в соцсетях.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия») констатировал у себя в Facebook, что власти Украины как взяли курс на фашизм, так его и придерживаются. Он напомнил о том, что родственники Николая Кузнецова уже давно хлопочут за перезахоронение его останков на малой родине. В очередной раз с просьбой отдать останки они обратились в администрацию Львова.

Отказ руководства города исполнить просьбу он связывает с местью потомков бандеровцев. «Что это, если не месть «наследников бандеровцев» нашим павшим воинам, нашим героям, которые победили нацизм», — пишет Альшевских.

Граждане не стесняются в выражениях. Один из них охарактеризовал происходящее как «Идиотизм бездонен». Также звучит такая оценка ситуации, как «днище». Адресованы (и вполне заслуженно) властям Львова и другие гневные выражения.

Как сообщало ИА REGNUM, исполком Львовского городского совета не одобрил передачу останков Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Окончательное решение примут после согласования с Службой безопасности Украины и министерством иностранных дел. Причиной такого решения стал глава Львова Андрей Садовый, который увязал вопрос о возвращении останков с «находящимися в плену в России» гражданами Украины.

Напомним, перезахоронить останки легендарного разведчика планируется на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Вопрос о возвращении праха неоднократно поднимала его племянница Маргарита Брюханова. Но пока решить вопрос не удаётся. В 2010 году помогавшие ей общественники заявили журналистам о том, что власти Российской Федерации поставили крест на этой идее. Теперь проблема возникла со стороны украинских наследников бандеровцев.

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