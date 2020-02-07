Рим, , 20:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте попросил закрыть представительства ДНР и ЛНР, функционирующие в Италии, сообщает 7 февраля пресс-служба украинского президента.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с Конте, прошедшей в Риме в официальной резиденции главы итальянского правительства.

О реакции итальянского премьер-министра на эту жалобу не сообщается.

Кроме того, украинский президент заявил, что прошедшие переговоры «открыли новую страницу» стратегического партнерства между Украиной и Италией и пригласил Конте посетить Киев.

«Позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, создают дополнительные возможности для сотрудничества Украины и Италии», — цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние шесть лет Украина заслужила официальный статус беднейшей страны Европы и территории, наиболее опасной для журналистов.

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