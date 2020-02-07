Тегеран, , 20:12 — REGNUM В Дамаске делегация из Ирана во главе с советником первого вице-президента Ирана Хасаном Данайфаром встретилась и провела переговоры со спикером Народного собрания Сирии Хаммудом Саббахом, обсудив пути дальнейшего укрепления двусторонних связей. Об этом 7 февраля сообщило иранское новостное агентство MehrNews.

По словам журналистов, спикер Народного собрания подтвердил прочность и незыблемость сирийско-иранских отношений и отметил, что оба государства будут координировать действия для противостояния мировым гегемонам, в первую очередь США. Он также подчеркнул, что существует необходимость в активизации совместной работы, что направлено на укрепление совместного сотрудничества. Саббах также выразил надежду, что такие встречи будут способствовать развитию двусторонних отношений.

Со своей стороны, Данайфар отметил важность укрепления сотрудничества и координации между двумя странами, а также необходимость развития отношений в различных областях. Особое внимание было уделено экономическим связям в интересах двух дружественных стран.