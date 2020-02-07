Белград, , 20:10 — REGNUM Косовские власти не идут на выполнение своих обязательств, так что диалог Приштины и Белграда нельзя назвать реализующимся, сообщили 7 февраля в пресс-службе российского посольства в Сербии.

Посольство отмечает, что Брюссельские соглашения 2013 года, достигнутые между Белградом и Приштиной, «фактически остались на бумаге», поскольку не выполнено главное обязательство косовцев — создать Сообщества сербских муниципалитетов.

«И именно из-за неспособности внешних факторов заставить Приштину выполнить эти договорённости брюссельский диалог впал в коматозное состояние», — сообщили в посольстве.

Напомним, Косово 3 февраля 2020 г. объявило о формировании собственного «правительства», а также представило его программу. Комментируя её, Белград и Москва отметили, что Приштина уже на стадии этой программы нарушает решения ООН и свои обязательства перед Сербией.

Что касается Брюссельских соглашений, то они были парафированы 19 апреля 2013 г. в столице Бельгии (и столице ЕС) премьер-министром Сербии Ивицей Дачичем и премьер-министром Косово Хашимом Тачи.

Соглашение касается статуса и функций сербских общин на севере Косово. Причём статус Косова как государства в этом соглашении не упоминается (Белград не признаёт его, как и Москва).

Согласно этому договору, в Косово должно быть сформировано единое Сообщество сербских муниципалитетов, которые сами бы, независимо от косовских властей, контролировали бы области экономического развития, образования, здравоохранения, городского и сельского хозяйства.

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