Киев, , 20:07 — REGNUM В Службе безопасности Украины считают, что передача останков советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию является «государственным вопросом», заявил сегодня, 7 февраля, заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Чиновник отметил, что город уже неоднократно обращался в СБУ по данному вопросу. Москаленко отметил, что обращения были и в Киев, и во львовский филиал спецслужбы.

«Были разные ответы… в последнем написано, что они считают, что этот вопрос государственный», — проинформировал заместитель мэра.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков Кузнецова, приостановив процесс до получения заключения от Службы безопасности Украины и министерства иностранных дел страны. При этом мэр Львова Андрей Садовый связал возвращение останков Кузнецова с нахождением в «российском плену» ряда граждан Украины.