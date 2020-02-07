Тирана, , 21:02 — REGNUM 26 февраля премьер-министр Албании Эди Рама совершит визит в Российскую Федерацию в рамках председательства Албании в ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Как сообщает албанское новостное агентство Top Channel, в настоящее время остается неизвестным, кто станет собеседником Рамы в ходе его визита в Москву, целью которого будет обсуждение ситуации на востоке Украины.

6 февраля в речи перед членами Постоянного совета ОБСЕ албанский премьер-министр назвал разрешение украинского кризиса одним из приоритетных направлений работы в качестве председателя этой организации.

Это первый визит албанского премьер-министра в Россию с 1995 года.

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