Чебоксары, , 20:55 — REGNUM Инцидент с отказом исполнительного комитета Львовского городского совета передать останки советского разведчика (в формулировке львовских властей — «агента НКВД») Николая Кузнецова его родственникам в Россию может вызывать только возмущение, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер отделения партии «Патриоты России» в Чувашии Владислав Солдатов.

«Плохи, видать, дела украинских властей, если они уже пытаются получить выгоду от праха известного героя-разведчика. Так поступают только негодяи, у которых совсем не осталось совести и чести», — уверен Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Львова Андрей Садовый связал возвращение останков Кузнецова с нахождением в «российском плену» ряда граждан Украины. Он призвал исполком рассматривать данный вопрос «в рамках государственной политики».

При этом могилу разведчика во Львове неоднократно громили вандалы, самого Кузнецова «поносят как советского диверсанта, который преступно отстреливал наших европейских союзников», напомнил политолог Андрей Манчук.

Сейчас в исполкоме ждут заключения от Службы безопасности Украины и министерства иностранных дел страны, после чего будет принято окончательное решение по этому вопросу.