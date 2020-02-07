Киев, , 19:37 — REGNUM Отношения между Украиной и Венгрией должны быть образцовыми, заявил журналистам сегодня, 7 февраля, украинский вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба сделал свое заявление после переговоров с министром иностранных дел ВенгрииПетером Сийярто, который находится в Киеве с рабочим визитом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стороны договорились, что уже в марте этого года в Будапеште пройдет первое за семь лет заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Что же касается Закарпатья, из-за которого между Киевом и Будапештом существует немало проблем, как заявил Кулеба — есть цель, чтобы «украинский регион Закарпатья стал историей успеха благодаря совместным усилиям правительств Украины и Венгрии».

В свою очередь, Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии заинтересовано восстановить «добрососедские отношения» с Украиной, и на заседании межправительственной комиссии в марте намерено обсудить несколько «прагматических проектов».

ИА REGNUM напоминает, что отношения Украины и Венгрии резко испортились после принятия Киевом нового закона об образовании, который, как считают в Будапеште, серьезно ущемляет интересы венгров, живущих в Закарпатье. Значительную часть своего визита в Киев глава МИД Венгрии посвятил обсуждению языкового вопроса.