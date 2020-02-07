Киев, , 19:13 — REGNUM Министерство юстиции Украины подало иск, чтобы ликвидировать те политические партии, деятельность которых не соответствует требованиям закона.

Об этом 7 февраля заявил украинский министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации министра, в настоящий момент на Украине зарегистрировано 349 политических партий, из них 48 — «партии-зомби», которые формально существуют, что не функционируют. Также чиновник отметил, что в стране существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии.

«Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона», — заявил Малюська.

Основанием для ликвидации является невыдвижения политической партией своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов Украины в течение 10 лет.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году, ориентировочно осенью, на Украине должны состояться местные выборы.