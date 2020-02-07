Москва, , 19:32 — REGNUM Организация по запрещению химического оружия деградирует, сообщили 7 февраля в пресс-службе МИД РФ.

К такому выводу в Москве пришли по итогам брифинга генерального директора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариаса Гонсалеса, который состоялся 6 февраля 2020 г.

Брифинг Гонсалеса касался проблемы раскрытия конфиденциальной информации при подготовке доклада специальной Миссии ОЗХО по инциденту с применением хлора 7 апреля 2018 г. в городе Дума (Дамаск, Сирия).

Гонсалес заявил, что в процессе подготовки доклада по «инциденту в Думе» (подготовка заняла длительное время) произошла утечка конфиденциальной информации. Это сделали два неназванные инспектора ОЗХО.

Комментируя эти заявления, в МИД отмечают, что расследование, судя по данным ОЗХО, проводилось нанятыми «профессионалами со стороны» — «якобы для того, чтобы оно было по-настоящему «независимым» и «транспарентным». Но кто его проводил, так и не понятно из слов Гонсалеса.

Кроме того, не ясно, правы ли были слившие информацию сотрудники ОЗХО, утверждая, что доклад об «инциденте в Думе» был политически ангажирован.

Зато Гонсалес сказал, что итогам расследования по «инциденту в Думе» доверяет «безгранично». Да ещё и «горячо» благодарит страны, помогавшие в расследовании. Видимо, он благодарил Вашингтон, который, отмечает МИД РФ, «проинструктировал сотрудников ОЗХО, отрядив в её штаб-квартиру в Гааге отдельную делегацию «экспертов».

"Последние и «убедили» техсекретариат ОЗХО не принимать во внимание многочисленные факты, доказывающие инсценировку химинцидента в Думе «Белыми касками», — отметили в МИД РФ.

Москва сделала вывод, что брифинг Гонсалеса был задуман, чтобы «отвлечь внимание от существа проблемы, а именно — вопиющих манипуляций и злоупотреблений в ОЗХО».

«Цель одна — окончательно превратить некогда авторитетную и сугубо специализированную техническую международную структуру в инструмент реализации геополитических замыслов США и их евроатлантических союзников», — добавили в МИД РФ.

Напомним, Гонсалес 6 февраля провёл брифинг, заявив, что два сотрудника ОЗХО допустили утечку важной информации по расследованию «инцидента в Думе», который противники Дамаска называют «химической атакой», хотя её доказательств ОЗХО не привёл.

Стоит отметить, что этот инцидент стал причиной ракетной атаки со стороны США и их союзников (Британии и Франции) на Сирию 14 апреля 2018 года.

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