Орел, , 19:00 — REGNUM Когда надругательство над останками человека становится «вопросом государственным», это может вызывать только скорбь и непонимание. Об этом, комментируя отказ львовских властей передать родственникам останки советского разведчика Николая Кузнецова, заявил ИА REGNUM депутат Орловского областного совета народных депутатов, лидер реготделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин.

«Если оставить в стороне чрезвычайно болезненные сегодня вопросы взаимоотношений Украины и России, вопросы переписывания истории и сосредоточиться исключительно на общечеловеческих ценностях, то картина получается особенно удручающая. Осквернение могил — это всегда вызов общественной нравственности. Когда надругательство над останками человека становится «вопросом государственным», но не в плане уголовного наказания таких деяний, а как предмет торга, то это вызывает только скорбь и непонимание», — считает Руслан Перелыгин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.