Чебоксары, , 18:40 — REGNUM В Чувашии продолжаются отставки, назначения, реже — переназначения. Свой пост сохранил полпред республики Петр Чекмарев. Соответствующий указ подписал сегодня, 7 февраля, врио главы региона Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Петр Чекмарев переназначен на пост полномочного представителя Чувашии при президенте России, на котором он работает менее года. Он будет трудиться в статусе заместителя председателя регионального Кабинета министров.

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Напомним, 6 февраля исполняющий обязанности министра финансов Михаил Ноздряков получил статус заместителя председателя Кабинета министров. В тот же день экс-премьер Иван Моторин назначен вице-премьером — министром экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

Отметим, что исполнение обязанностей председателя Кабинета министров республики врио главы Чувашии Олег Николаев возложил на себя.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года временное исполнение обязанностей главы Чувашии возложено на Олега Николаева, который до этого работал главой комитета Госдумы. В соответствии с Конституцией республики он отправил в отставку региональное правительство.

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