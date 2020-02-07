Тунис, , 18:31 — REGNUM На увольнение посла Туниса повлияла его деятельность в СБ ООН при работе над резолюцией по так называемой сделке века, передаёт 7 февраля Mosaique FM.

По данным источников в администрации тунисского президента Каиса Саида, претензии к дипломату касаются нескоординированности его действий «с тунисским министерством иностранных дел — с одной стороны и представителями арабских и мусульманских стран — с другой».

Напомним, 5 февраля постпред Палестины при ООН Рияд Мансур объявил о планах внести в СБ ООН резолюцию с осуждением «сделки века». Документ будет представлен 10 февраля, а на следующий в СБ ООН день должно пройти голосование по резолюции.

Работа над ним велась вместе с дипломатом из Туниса.

Мансур «В результате тесной работы с нашими коллегами из делегации Туниса был разработан документ, он был распространён между членами СБ сегодня».

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