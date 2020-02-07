Нью-Йорк, США, , 18:24 — REGNUM Отставка постпреда Туниса при ООН Монсефа Баати связана с его непрофессионализмом, сообщили 7 февраля в тунисском МИД.

Баати освобождён и от должности тунисского посла в США. Причина — в «некачественном выполнении обязанностей и отсутствии координации и взаимодействия с министерством по рассматриваемым важным вопросам».

В тунисском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, поскольку Тунис является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, то от постпреда требуется «проведение консультаций и предварительная координация действий с министерством в соответствии с принципиальными позициями Туниса для отстаивания национальных интересов».

Напомним, Баати 7 февраля был освобождён от должности постпреда Туниса при ООН.

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