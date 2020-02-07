Москва, , 18:12 — REGNUM В Большой Европе в настоящее время наблюдается разделение труда, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 7 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Давайте поймем, что в Большой Европе есть разделение труда. Есть Старая Европа, которая правит большой европейский экономический, политический бал. Она сильная, мощная и умеет себя прокормить. Она ищет в России понятного партнёра, так как понимает, что большой конфликт с Россией, например для Германии, для Франции и даже для Великобритании, это очень плохая история, — сказал Морозов. — Но есть другая Европа, которая выполняет эту роль. И ничего другого [кроме конфликта с РФ] предложить Старой Европе пока не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что заметного улучшения отношений с Россией Западу удалось достичь усилиями Франции и Германии.

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