Сеул, , 18:12 — REGNUM Южная Корея готова продолжить поддержку КНР в борьбе с эпидемией вирусной пневмонии, сообщает 7 февраля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Заявление прозвучало в президентской резиденции «Чхонвадэ» в связи с приемом верительных грамот от нового посла КНР в Сеуле Син Хаймина. Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина китайский народ в скором времени преодолеет все трудности, а контакты между двумя странами сохранятся и расширятся во всех сферах.

Со своей стороны китайский посол заявил о стремлении КНР вместе с Южной Кореей наполнять новым содержанием существующие между странами отношения стратегического партнёрства, содействовать установлению на Корейском полуострове мира и стабильности, ускоренному развитию и процветанию всего региона.

Син Хаймин охарактеризовал работу по борьбе с эпидемией как находящуюся на решающем этапе и поблагодарил власти и народ Южной Кореи за оказанную Китаю помощь и поддержку.