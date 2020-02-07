Киев, , 18:16 — REGNUM Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложил украинской власти приравнять венгерский к языку коренного народа в Закарпатье.

Об этом он заявил в ходе визита в Киев сегодня, 7 февраля, на встрече с министром образования Украины Анной Новосад, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба украинского министерства.

Помимо того, глава венгерской дипломатии также предложил увеличить количество часов на изучение украинского языка — «но не за счет других предметов, а за счет большего количества уроков украинского языка».

Пресс-служба уточняет — Анна Новосад сразу же заявила собеседнику, что приравнивание венгерск язык к языку коренного народа — политический вопрос, который сейчас «не стоит поднимать».

«Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит основные заложенные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает», — отметила Новосад.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Сийярто заявил на брифинге, что Будапешт финансово поможет сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья гораздо более эффективным, чем сейчас.