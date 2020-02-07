Пекин, , 18:09 — REGNUM Не названный американский чиновник обвинил Китай в «краже большого количества геномных данных Африки» посредством помощи африканским странам в строительстве центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает 7 февраля Синьхуа.

Назвав эти обвинения «абсурдными», официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин напомнила, что Китай с 2015 года помогает Африке в строительстве системы безопасности общественного здравоохранения. В частности, Пекин участвует в проекте создания профильного африканского центра. В 2016 году совместный меморандум о поддержке этого центра КНР подписала с США, согласившись на совместную работу представителей обеих стран в его штаб-квартире.

Поскольку здравоохранение является одним из приоритетов китайско-африканского сотрудничества, КНР направила на Чёрный континент 21 медицинскую бригаду. За время своей работы в Африке китайские медики помогли более, чем 220 млн местных пациентов, некоторые из них погибли в борьбе с инфекциями и по другим причинам.

«Поэтому дружба Китая с Африкой не может быть поколеблена искажающими фальсификациями», — подчеркнула Хуа Чуньин.