Вашингтон, , 18:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова. Об этом он написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что кокусы в Айове обернулись для Демократической партии катастрофическим скандалом. Демократы, напуганные собственными мифами о вмешательстве России во всё на свете, заказали специальную электронную систему, которая бы защитила процесс выборов от постороннего вмешательства. Но эта система и сыграла с ними злую шутку — в день кокусов она дала сбой. В итоге голосование пришлось проводить частично по телефону. Обработать результаты выборов оперативно демократы не смогли.

Когда же они смогли подвести предварительные итоги, то выяснилось, что победу, скорее всего, одержал Пит Буттиджич — открытый гей, бывший мэр небольшого городка в Индиане.

С небольшим отставанием от него идет социалист Берни Сандерс. А вот кандидат от партийного истеблишмента бывший вице-президент Джо Байден оказался на третьем месте.

Из-за отсутствия точных результатов кокусов у демократического электората складывается крайне негативное ощущение — люди считают, что у них крадут выборы.

Трамп умело использует эти неудачи демократов себе на пользу.

«Я думаю, что они должны снова винить Россию, Россию, Россию! Если они не могут должным образом посчитать голоса, как они будут управлять здравоохранением США?» — пишет он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Напомним, что демократы четыре года пытаются безуспешно обвинить Трампа в связях с Россией. В американском политическом процессе это приняло уже гротескные формы.