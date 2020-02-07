Краснодар, , 17:56 — REGNUM Львову важно продемонстрировать Польше свою самостоятельность от Киева — отсюда и решение относительно останков Николая Кузнецова. Такое мнение ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, доктор исторических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«У Львова напряженные отношения и с Киевом. Львов вообще не обращает внимания на Киев, он уже не интересуется тем, что там происходит, он формирует свои отношения с Польшей. И для Львова сегодня важно показать свою известную самостоятельность», — считает Валерий Касьянов.

«В конце концов образуются пять территорий, которые будут заниматься своей политикой и развитием, и Украина распадётся. Но это — не наше дело, пусть это они сами решают. Нам надо бить по зубам за то, что они делают с нашим достоянием, это самое главное», — отметил собеседник агентства.

Николай Кузнецов — советский разведчик и партизан, в ходе Великой Отечественной войны действовавший преимущественно на Западной Украине. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. 7 февраля 2020 года исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию.

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