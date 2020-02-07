Киев, 7 февраля 2020, 18:01 — REGNUM Две базы собираются построить в Мариуполе и в Северодонецке украинские власти в соответствии со стандартами НАТО, сообщает 7 февраля KyivPost.
Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил:
Он уточнил, что украинское минобороны в Николаевской области проведёт основательную реконструкцию в военном учебном лагере.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает попытки следовать «стандартам НАТО» в надежде, что её когда-то примут в альянс.
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