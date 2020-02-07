Киев, , 18:01 — REGNUM Две базы собираются построить в Мариуполе и в Северодонецке украинские власти в соответствии со стандартами НАТО, сообщает 7 февраля KyivPost.

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил:

«Поскольку некоторые наши бригады по-прежнему находятся в ужасных условиях, мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов, чтобы все видели, что у нас также мог быть базы, соответствующие стандартам НАТО».

Он уточнил, что украинское минобороны в Николаевской области проведёт основательную реконструкцию в военном учебном лагере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина продолжает попытки следовать «стандартам НАТО» в надежде, что её когда-то примут в альянс.

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