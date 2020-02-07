* талибам — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:38 — REGNUM Продление времени ограничения боевых действий в Афганистане выдвинуто американцами как новое условие на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 февраля «Афганистан.ру».

По словам пресс-секретаря главы исполнительной власти Афганистана Муджиба Рахими, это условие выдвинул спецпредставитель Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад в ходе визита в Кабул.

Другим условием было «сокращение насилия», на которое талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировали негативно.

Рахими «Во время визита господин Халилзад надеялся на то, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут готовы к более серьёзным обсуждениям, и выразил мнение, что планы талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стороны были на недопустимом уровне в вопросе сокращения насилия».

Напомним, США пытаются начать диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о прекращении огня. Прекращение огня и сокращение насилия — два аспекта требований американской стороны к началу дальнейших переговоров о мире в Афганистане.

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