Кабул, 7 февраля 2020, 17:38 — REGNUM Продление времени ограничения боевых действий в Афганистане выдвинуто американцами как новое условие на переговорах с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 7 февраля «Афганистан.ру».
По словам пресс-секретаря главы исполнительной власти Афганистана Муджиба Рахими, это условие выдвинул спецпредставитель Штатов по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад в ходе визита в Кабул.
Другим условием было «сокращение насилия», на которое талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отреагировали негативно.
Напомним, США пытаются начать диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о прекращении огня. Прекращение огня и сокращение насилия — два аспекта требований американской стороны к началу дальнейших переговоров о мире в Афганистане.
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