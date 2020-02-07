Тбилиси, , 17:37 — REGNUM Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявляет, что у Грузии имеется очень сильная поддержка, а также очень большое доверие со стороны Конгресса США. Как сообщает пресс-служба парламента Грузии, об этом Талаквадзе заявил, подводя итоги своих встреч в законодательном органе в ходе продолжающегося визита в Вашингтон.

В рамках этого визита Арчил Талаквадзе принял участие в организованной президентом США ежегодной встрече National Prayer Breakfast, а в первый день визита провел более 20 встреч на высоком уровне.

«Особое внимание на встречах с конгрессменами и сенаторами было уделено еще большему углублению стратегического партнерства между Грузией и Соединенными Штатами. Положительную оценку получил прогресс, достигнутый Грузией на пути интеграции в евроатлантические структуры», — говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Арчил Талаквадзе заверил коллег, что Грузия была и остается надежным партнером и союзником США в регионе и что этому союзничеству ничто не угрожает. Председателю парламента пришлось отвечать на вопросы сенаторов и конгрессменов, и он уверен, что дал исчерпывающие ответы на все интересовавшие их вопросы.

«Вопросы, которые имелись у членов Конгресса и которые были выражены в их письмах, указывают на то, что у них очень высокий интерес к Грузии и ожидания ежегодного ощутимого прогресса как в сфере безопасности, так и в сфере демократии и других важных сферах», — заявил Талаквадзе.

Напомним, что в течение предыдущих недель правительство Грузии, и в том числе премьер Георгий Гахария, получили целый ряд писем от членов Конгресса США, в которых депутаты резко осуждали нынешнюю власть за отступления от принципов демократии, невыполнение обещания по реформированию избирательного законодательства, преследования оппозиции и притеснение американских компаний. В правящей партии считали, что эти письма были продиктованы той неправильной и искаженной информацией, которую поставляют американским партнерам лидеры грузинской оппозиции — экс-президент Саакашвили и его соратники. Для нейтрализации исходящего от американских политиков негатива и вероятных нежелательных последствий «Грузинская мечта» решила заняться разъяснениями «своей правды» для США и с этой целью совершить несколько визитов на высоком уровне. Первым таким шагом стал рабочий визит председателя парламента Грузии.