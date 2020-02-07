Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Возможность получения российского гражданства в качестве второго — это, действительно, очень весомый шаг, который можно рассматривать в разных аспектах. Первый и очевидный связан с демографической ситуацией в стране, заявила кандидат политических наук Ксения Виноградова корреспонденту ИА REGNUM.

«Если помните, совсем недавно Росстат сообщил о том, что население России сокращается второй год подряд. И прогнозы говорят о том, что тенденция будет сохраняться. Упрощая процедуры, мы частично пытаемся решить вопрос демографии за счет мигрантов», — отметила она.

Однако если смотреть глубже, то наблюдается, по мнению учёного, узаконивание «транснационального гражданства», поскольку гражданство утратило традиционное значение принадлежности к этносу или национальности.

«Наличие гражданства — это статус, который отделяет тех, кто имеет право участвовать полноценно в жизни общества: в выборах, занимать должности, пользоваться льготами, работать, и тех, кто не имеет таких прав», — подчеркнула Ксения Виноградова.

Напомним, ранее стало известно о разработке в правительстве России поправок в закон «О гражданстве РФ». Как сообщало ИА REGNUM, ключевым изменением станет отмена условия, при котором российское гражданство предоставлялось иностранцам только при их отказе от гражданства другой страны.

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