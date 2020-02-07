Екатеринбург, , 17:27 — REGNUM Действия львовских властей, взявших в заложники останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, — лишь одна из их преступных выходок, которые имеют общий корень. Об этом заявил главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Юрий Жуков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам Жукова, причина у подобных действий одна.

«Не нужно было уничтожать СССР. Сегодня мы пожинаем то, что посеяно. Дальше будет хуже», — сказал историк.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на всю преступность действий во Львове, России нужно правильно расставлять приоритеты.

«Потерявши голову, по волосам не плачут. А мы только и делаем, что плачем по поводу волос», — считает Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный комитет Львовского городского совета не согласовал передачу останков советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Во Львове ждут заключения от Службы безопасности Украины и Министерства иностранных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: Львов взял в заложники останки легендарного советского разведчика Кузнецова