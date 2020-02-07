Севастополь, 7 февраля 2020, 17:36 — REGNUM В севастопольском Инкермане установили мусорные баки к памятному знаку защитнику Севастополя и Одессы. Об этом в соцсетях 6 февраля сообщили местные жители.
Улица и памятный знак, на которой он установлен, названы в честь командира эскадрильи 32-го полка ВВС Черноморского флота майора Арсения Шубикова.
По их словам, баки передвинули рабочие, выполняющие ремонт тротуара.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее скандалом окончилось поздравление главы керченского городского совета Маи Хужиной, её зама Ларисы Щербулы и других чиновниц ветеранов с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Чиновницы пришли в гости к пенсионерам в роскошных шубах с «символическим хлебом» и медалями. Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал их отставки со всех постов. Хужина отказалась уходить по собственному желанию, заявив, что не чувствует за собой никакой вины. Городские депутаты освободили их от руководства горсоветом, однако женщины сохранили депутатские мандаты и членство в «Единой России».
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