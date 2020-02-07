Рига, , 17:13 — REGNUM Нынешний размер минимальной пенсии в Латвии по возрасту не позволяет человеку вести достойную жизнь. Об этом, как пишет портал Nra. lv, заявила депутатам Сейма (парламента) Латвии руководитель социального, экономического и культурного отдела Бюро правозащитника Инета Резервска на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам в связи с рассматриваемым Конституционным судом Латвии «пенсионным делом».

По ее словам, несмотря на повышение базовой пенсии в стране до 80 евро, пенсия по возрасту для людей с трудовым стажем в 41 год не превышает уровень бедности.

Напомним, суд в Латвии должен установить — является ли существующий порядок начисления пенсий в стране соответствующим конституции. Представитель бюро омбудсмена напомнила депутатам, что сегодня размер пенсии не превышает рассчитанный ведомством правозащитника ещё в 2018 году минимальный уровень социального обеспечения в 272 евро.