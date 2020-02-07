Донецк, , 17:16 — REGNUM Гуманитарный груз, предназначенный для жителей Донбасса, был похищен группой старших офицеров ВСУ, заявил 7 февраля замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.

По его словам, гуманитарный груз в объёме более восьми тонн похищен и вывезен на склад в населённый пункт Константиновка «группой военно-гражданского сотрудничества штаба операции объединённых сил под руководством полковника Яворского».

Этот груз содержит предметы первой необходимости и продуктовые наборы. Они были собраны волонтёрами и отправлены в ДНР для социально-незащищенных жителей прифронтовой зоны.

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