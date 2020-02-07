Москва, , 17:11 — REGNUM Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден хочет продлить на несколько лет вид на жительство в России. Об этом сообщил 7 февраля его адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, срок действия вида на жительство истекает у Сноудена в апреле 2020 года. «Сейчас мы работаем над тем, чтобы продлить его ещё на несколько лет», — цитирует адвоката ТАСС.

Кучерена добавил, что встречался со своим клиентом «буквально вчера». «Я очень надеюсь, что Россия не отдаст его США», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, осенью минувшего года Эдвард Сноуден в интервью сравнил свою жизнь в России со «ссылкой» и отметил, что оказался в стране не по собственному желанию. Также сообщалось о желании Сноудена получить убежище во Франции или Германии.

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Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

Сноуден успел покинуть Соединённые Штаты и через Гонконг добрался до России, где ему позднее были предоставлены временное убежище и вид на жительство.