Варшава, , 17:05 — REGNUM Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глинский в своей статье «Освобождение или грабёж?» в газете Rzeczpospolita обвиняет Россию в разграблении польских культурных ценностей во время Второй мировой войны.

«Россия упорно хранит сокровища польской национальной культуры-произведения искусства и архивы, разграбленные во время войны или сразу после нее Советским Союзом. Их возвращение — одно из условий добрососедских отношений», — пишет министр.

Как указывает Глинский, многие произведения искусства, взятые советскими войсками в качестве трофеев в Германии, ранее были захвачены немцами в Польше.

«Нападение Германии и советов на Польшу в 1939 году положило начало шестилетнему периоду непрерывного грабежа нашей страны. Оккупационная германская и советская администрации и подчиненные ей силы вели систематическое и системное разграбление польских музеев, библиотек, архивов, церквей и частных квартир от произведений искусства, документов, рукописей, книг и многих других ценностей. Сама Национальная библиотека в Варшаве потеряла во время войны 80 процентов своих фондов, в том числе 50 тысяч рукописей, 2245 инкунабул, более 788 тыс. книги — украденных, но умышленно сожженных. Изображение горящей библиотеки ордена Красиньских на улице Окольник 9 в Варшаве, сожженной немцами в октябре 1944 года, остается символом военной судьбы польских библиотек», — пишет Глинский.

Эксперт по международному праву Рафал Тарногорский, в целом поддержавший мнение министра культуры, заявил в эфире «Польского радио», что говорить о «репарациях» неправильно, поскольку Советский Союз, правопреемником которого является Российская Федерация, не проиграл войну.